Ook dit nog: de zege van Sevilla bezorgt Spanje maar liefst… vijf ploegen in de Champions League

Leuke avond voor het Spaanse voetbal. De zege van FC Sevilla in de finale van de Europa League zorgt ervoor dat Spanje volgend jaar maar liefst vijf teams naar de Champions League mag sturen. De Europa League-winnaar krijgt immers automatisch een ticketje voor het echte kampioenenbal.

LEES OOK. Sevilla wint Europa League na strafschoppen en smeert Mourinho eerste nederlaag ooit aan in Europese finale

Sevilla kende een matig seizoen in de Primera Division. Met nog één speeldag te gaan kon het zich tot voor gisteren nog hooguit plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Dankzij deze winst krijgt het nu automatisch een plaatsje in de Champions League. Spanje, dat sowieso vier ploegen naar het kampioenenbal mag sturen, krijgt er nu met Sevilla een vijfde ploeg bij. Waren eerder al gekwalificeerd: kampioen Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Real Sociedad.

Villareal en Betis Sevilla hebben hun ticket voor de Europa League ook al definitief op zak. Enkel de strijd om het laatste Europese ticket, dat van de Conference League, is nog spannend. Nog vijf teams komen in aanmerking, Sevilla incluis.

Als Sevilla zich alsnog op die zevende plaats nestelt, dan valt het Spaanse ticket weg. Maar daarvoor moet het op de slotspeeldag maar liefst over vier teams springen. Die kans lijkt uitermate klein zodat we volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid acht Spaanse teams in de Europese competities aan het werk zullen zien.