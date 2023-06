Youtube legt account Acid tijdelijke sanctie op na Reuzegom-video: “Schending van ons beleid rond intimidatie”

LEES OOK. Video over Reuzegommers van YouTuber Acid offline gehaald

Acid postte woensdag een video online waarin hij de identiteit van vijf Reuzegommers – die niet allemaal met de dood van Sanda Dia te maken hadden – openbaar maakt en ook meer vertelt over wat enkele van hun ouders doen. De Youtuber doet daarmee wat nieuwsmedia bewust niet gedaan hebben in de voorbije jaren.

Zijn video werd al snel honderdduizenden keren bekeken en kreeg kritiek van advocaten en experts. In de nacht van woensdag op donderdag greep Youtube in en werd de video verwijderd. “De video is verwijderd wegens schending van het beleid van Youtube inzake intimiderende en kwetsende content”, staat er nu bij te lezen. Dat bevestigt Youtube in een schriftelijke reactie. “Na beoordeling van de video hebben we de inhoud verwijderd.”

Dat Acid mensen met naam en toenaam benoemt die helemaal niet bij de doop betrokken waren, neigt volgens sommigen naar laster en eerroof, maar of er een gerechtelijk staartje volgt, moet de komende dagen blijken.

Account opgeschort

Youtube deed meer dan de video verwijderen. Het videokanaal gaf Acid ook een waarschuwende tik op de vingers. “We hebben een waarschuwing gegeven aan het kanaal wegens schending van ons beleid rond intimidatie”, staat in de reactie. “Dat beleid verbiedt ten strengste inhoud die gericht is op een persoon met langdurige of kwaadwillige beledigingen op basis van bepaalde kenmerken.”

Youtube benadrukt dat intimidatie en cyberpesten niet toegestaan zijn. “We hebben een duidelijk beleid dat inhoud verbiedt die gericht is op een persoon met langdurige of kwaadwillige beledigingen of bedreigingen op basis van bepaalde kenmerken, zoals een beschermde groepsstatus of fysieke kenmerken. Dit beleid verbiedt ook inhoud die beledigend gedrag aanmoedigt, zoals doxxing”, klinkt het nog.

Om die reden werd het account van Acid opgeschort, waardoor hij tijdelijk geen nieuwe video’s kan publiceren. Dat gebeurde “in overeenstemming met ons drie strikes-beleid”, aldus Youtube. Dat beleid bepaalt dat iemand bij een eerste schending van de gebruiksvoorwaarden een week schorsing krijgt. De tweede keer gaat het om twee weken schorsing, bij een derde ‘strike’ wordt het kanaal beëindigd.

Opnieuw geüpload

Hoewel de video van Acids officiële Youtube-account gehaald werd, circuleren ‘re-uploads’ op de website door andere gebruikers, waarbij sommige video’s op enkele uren tijd al meer dan 2.000 views binnenhaalden. Of die content ook offline gehaald zal worden, is niet duidelijk. Ook op Tiktok en Twitter gaan (stukken van) de video rond.

Zelf reageren deed Acid voorlopig enkel met een post op Instagram, waarin hij het heeft over “twee maten en twee gewichten”.