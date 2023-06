Samana Leut op uitstap naar Bokrijk

Onder een stralende hemel met vrolijke mensen in een prachtige omgeving, uiteraard is de dag dan geslaagd.Gezellig in groep doorheen het openluchtmuseum, ateliers bezoeken, luisteren naar de preek van de pastoor en terug naar de klas, terrasje doen, lekkere warme maaltijd en nog veel meer zorgde ervoor dat de leden genoten van een deugddoende namiddag.