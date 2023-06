Wagner-baas weet niet of huurlingen in Oekraïne zullen blijven: “Niet als we geleid worden door clowns”

Zijn 62ste verjaardag vierde Prigozjin donderdag niet in opperbeste omstandigheden. In een trainingskamp voor Wagner-huurlingen sprak hij Russische journalisten toe, en bevestigde hij dat zijn huurlingen op 5 juni Bachmoet verlaten. Ze dragen de stad dan over aan het Russische leger, zo zei hij.

Of zijn troepen dan nog actief blijven in Oekraïne, is volgens Prigozjin nog niet zeker. “Als de hele lijn van bevelvoering 100 procent gefaald is en alleen geleid zal worden door clowns die mensen in vlees veranderen, dan gaan we daar niet aan deelnemen”, zei hij.

Minstens een maand zullen zijn mannen eerst rusten, zei Prigozjin nog. “Het is een zwaar jaar geweest. Daarna zullen we bekijken wat we doen.”

De voorbije maanden is de toon van de Wagner-baas tegenover de Russische president Vladimir Poetin, de Russische regering en de legerleiding in zijn land heel wat kritischer geworden. Hij heeft er al meermaals mee gedreigd zijn troepen helemaal terug te trekken en geklaagd over de minimale steun die hij naar eigen zeggen maar krijgt vanuit Rusland.