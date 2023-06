Gerry Steutelings is koning en bieleman bij schutterij Sint-Elisabeth in Stokkem

Voor de schuttersgilden is het jaarlijks vogelschieten een heuse hoogdag. Er was een grote publieke belangstelling en nervositeit bij de deelnemende schutters van de Koninklijke Schutterij Sint-Elisabeth Stokkem.

Na de optocht namen de niet-leden plaats onder de schietpalen, met o.a. ere-schepen Jos Opdenakker, pastoor Emmanuel Kalomba en een twintigtal die aasden op de titel ‘Koning der niet-schutters’. Het was Cliff Van den Heuvel die met een goed gericht schot de resten van de fel gehavende vogel neerhaalde. Toevallig is Cliff ook de regerende prins van de plaatselijke carnavalvereniging.Na een korte onderbreking presenteerden zich dertien gildeleden. Schutters met ervaring en discipline. Op de twaalf meter hoge ‘schandpaal’ blikte een mooie, kleurrijke oppergaai over het feestterrein.Het eerste halfuur, door de schutters belaagd, gaf de vogel geen krimp. Het leek alsof de vogel onverslaanbaar was.Toen de eerste tekenen van zwakte zich aankondigden steeg bij de schutters de adrenaline. Het tempo ging de hoogte in en het herladen gebeurde in een recordtempo. Onder de toeschouwers werd gegokt hoelang de vogel nog stand kon houden.Na twee uur laden herladen, mikken en de haan overhalen kon Gerry Steutelings het laatste stukje hout van de fiere vogel neerhalen. Hoera-geroep en handgeklap honoreerden Gerry als nieuwe koning. Hij zal de beide functies (zowel koning als Bieleman) samen uitoefenen.