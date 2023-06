Bolsterkoor op bezoek bij het Stockheimer zangkoor

Het Bolsterkoor, met muzikant Ivo en dirigente Mieke, startte met bekende liederen. Voor de gelegenheid zongen zij over de nostalgische Maasdelling, op tekst van de geliefde Stokkemse dichter Arnold Sauwen. Later volgde 'Eysden ist ein Schöne Stadt' een lied in het Cité-Duits, dat vertelt over hoe manmoedig het leven in de mijncité vroeger wel was. Daarna was het Stockheimer koor aan zet, zij brachten onder leiding van Gabriëlla, vooral Nederlandstalige liederen uit hun repertoire. Vervolgens zongen de twee koren gezamenlijk nog over ons mooie Limburg en eindigden met een daverend Limburgs volkslied. Het was een succesvolle ontmoeting. Tot slot, hoe kan het ook anders, kwam er koffie met Limburgse vlaai op tafel. Er werd besloten om in de toekomst contact te blijven houden.