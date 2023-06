Neos Hasselt dompelt zich onder in de wereld van de champagne

Drie verschillende steden (Reims, Troyes en Épernay) toonden hun bezienswaardigheden. Drie verschillende champagnehuizen speelden dan weer met veel passie hun troeven uit: het pompeuze Vranken in Reims, een goed gerund huis in Vert Toulon en een kleine zelfstandige in Coulommes-la-Montage die vol overgave moest opboksen tegen de champagnegiganten rond Epernay. Het lekkere eten, de leuke terrasjes, zotte verhalen en gekke kuren van de deelnemers: meer moet een mens niet hebben om te genieten en de kop weer even leeg te maken.