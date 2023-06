Genkse verpleegster negen jaar later voor rechter voor dood patiënte Maria Blanco (70): “Ik heb geen morfine toegediend”

Op 20 juni 2014 overleed de zeventigjarige Maria Blanco uit Genk in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Het overlijden van de vrouw werd ondanks de terminale botkanker waaraan ze leed, toch als verdacht beschouwd. Het vermoeden klopte want volgens de autopsie en het toxicologisch onderzoek bleek dat de vrouw geen natuurlijke dood stierf. Een mix van morfine en de vergelijkbare pijnstiller dolantine werd haar volgens de vaststellingen fataal. Ook een muntstuk van 20 eurocent dat in haar keel werd gevonden, deed de wenkbrauwen fronsen.

Al snel focusten de onderzoekers op de rol van de twee verpleegsters die de laatste zorgen aan de vrouw toedienden. Een 62-jarige verpleegster uit Kortessem werd al snel vrijgelaten, maar haar 42-jarige Genkse collega bleef langer in de cel omdat familieleden verklaringen aflegden waaruit bleek dat zij een veel intiemere band had met haar patiënte. Zo kocht ze voor de dood van Maria haar auto over. “Onze band was eerder vriendschappelijk. Ik probeerde dat af te blokken, maar dat was niet makkelijk. Omdat ze de Nederlandse taal niet machtig was, ging ik wel eens met haar mee naar de bank”, zo gaf de 42-jarige vrouw toe voor de Tongerse rechtbank. Ze moet zich dan ook als enige verantwoorden voor de dood van Blanco.

Zes ampullen

De vrouw verklaarde dat ze het slachtoffer leerde kennen in februari 2014, toen ze aan haar stage in het ZOL begon en Blanco opgenomen werd in het ziekenhuis voor een longaandoening. Later werd ze, volgens haar verklaringen eerder per toeval, ook de thuisverpleegster van de vrouw. Op 19 juni 2014 werd Blanco opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, waar ze de dag later zou sterven tijdens de shift van de Genkse. “’s Ochtends ben ik samen met mijn collega op haar kamer geweest. Ik trok de gordijnen open, maakte haar bed op en waste haar gezicht. Er was niets vreemd. Mevrouw had veel pijn, dat zag ik, maar dat zou iedereen gezien hebben.”

Na de middagpauze kwam de verpleegster rond 13 uur opnieuw toe op de afdeling. “Mevrouw had haar eten niet opgegeten, dus ging ik samen met mijn collega een kijkje nemen. We zagen meteen dat ze zich niet goed voelde. Ze had een blauwe kleur en ademde zwaar. De dokter werd gebeld en die vroeg om de medicatie klaar te zetten.” Uit een afgesloten kastje werden vier ampullen morfine en een ampul dolantine gehaald door een collega die de sleutel van de pijnmedicatiekast in het bezit had. “In tussentijd heb ik het infuus gecheckt”, verklaarde de vrouw. Buiten die vijf ampullen, zou er toch nog een zesde ampul opduiken. “Mijn collega zei dat ik extra medicatie uit het medicijnbakje van de patiënt zelf moest halen. Ik heb dat gedaan en ik heb die ampul dan bij die andere medicatie gelegd. Ik heb gewoon orders uitgevoerd en ik dacht dat ik correct handelde. Ik dacht niet na, ik deed het gewoon.” Een uitspraak die in het verkeerde keelgat schoot bij de Tongerse rechter. “U staat in de zorg met mensen die van u afhankelijk zijn. En dan is uw stelling: ‘ik liep er rond als een kip zonder kop’”, klonk het streng. De Genkse benadrukte dat ze nooit eerder een patiënt in zo’n verontrustende toestand zag en dat ze de situatie als chaotisch ervaarde. “Je wordt daar tijdens de opleiding niet op voorbereid. Je leert wonden verzorgen en bedden opmaken. Maar dit zie je niet.” Op de vraag of ze zélf medicatie heeft toegediend, was de Genkse duidelijk. “Nee, ik heb geen morfine toegediend.”

Diezelfde dag stierf Maria Blanco. Buiten de medicatie was er ook nog een muntstukje dat tijdens de autopsie werd teruggevonden in de keel van het slachtoffer. “Daar kan ik niets over vertellen”, hield de Genkse vol. Meester Bert Partoens, de advocaat van de verpleegster, liet eerder een college van vier gerenommeerde professoren aanstellen om het overlijden van Maria Blanco opnieuw te onderzoeken. Zij concludeerden dat niet de medicijnenmix, maar het muntstuk tot haar dood heeft geleid.

Versnelde druppelteller

De nabestaanden van Blanco, waaronder de zonen, schoondochter en kleindochter, willen vooral een antwoord op de vraag wie hun dierbare de dood heeft ingejaagd. De vrouw was terminaal, maar zou zeker het einde van het jaar nog halen. “Het antwoord op die vraag is volgens ons duidelijk”, klonk het bij hun raadsman, meester Eline Verhelst, die stelt dat de conclusie over het muntstukje van Partoens’ college van deskundigen niet objectief is. “Ze heeft zich op een slinkse manier in het leven van Maria gewurmd.”

De advocaat wees op enkele bijzondere elementen in het dossier. “De ochtend van het overlijden zou er al morfine zijn toegediend om comfortredenen zodat Maria zonder pijn kon gewassen worden. Dat staat in een van de verklaringen. De laatste baxter bevatte de middelen die gezorgd hebben voor de dood van de vrouw waarbij de beklaagde de ampullen wel bewust zelf heeft klaargelegd, dat zegt genoeg. Verder werd ook de druppelteller vier keer zo snel ingesteld als normaal. Dat is allemaal toch heel vreemd.” De familieleden vragen morele schadevergoedingen tot 20.000 euro. Het ZOL vraagt 5.000 euro voor hun reputatieschade. Ook de hoofdverpleger stelt zich burgerlijke partij.

Momenteel komt de procureur aan het woord. Gelet op de overschrijding van de redelijke termijn, vraagt hij in plaats van acht jaar opsluiting, een celstraf van zes jaar en een ontzetting uit de rechten. Volgens hem zijn alle elementen aanwezig om de vrouw schuldig te bevinden aan de dood van Blanco door het toebrengen van stoffen die tot de dood kunnen leiden, maar zonder het oogmerk om te doden. “We kunnen niet om de overdosis dolantine in het bloed van het slachtoffer, medicatie dat klaargezet werd door beklaagde, heen. Tijdens haar eerste verhoor verklaarde ze zelf dat ze dacht dat die extra ampul enkel de pijn zou verlichten.”

Later vandaag zal ook meester Partoens pleiten en zijn standpunt verdedigen.