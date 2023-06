Nieuwe fietsroute verbindt 10 monumenten van het Graafschap Reckheim

In de Museumkerk op de Groenplaats in Oud-Rekem kunnen fietsliefhebbers zaterdag 3 en zondag 4 juni - tussen 10 en 17 uur - terecht voor een informatief plannetje van een nieuwe boeiende fietsroute die de deelnemers op eigen initiatief en tempo kunnen rijden. De route kan op het kaartje of via een QR-code gescand en gevolgd worden. Enkel dat weekend wordt ze volledig bewegwijzerd. Op de tien haltes treft men het logo van ‘400 jaar Graafschap Reckheim’ aan en extra historische informatie over het monument.

Guy Borghoms van de vzw Renovatie Rekem: “We hebben de route beperkt tot tien zichtbare monumenten. In Rekem doet ze de Petronellakapel uit 1620 aan, in Neerharen en Zutendaal de historische grensstenen, in Munsterbilzen wordt halt gehouden bij het wapenschild van de Rekemse grafelijke familie d’Aspremont-Lynden op het oude gemeentehuis net en dat gebeurt ook bij een gedenksteen in Hoeselt waar ooit een kasteel stond. De plaats van de oude banmolen van het graafschap in Boorsem en de herdenking van een moord in Kotem en de gedenkstenen aan de gebouwde Maasdijken in Uikhoven herinneren ook aan het Graafschap. Laatste monument op het parcours is de Ucoverpoort in Oud-Rekem.”

66 of 41 km

De hele fietstocht is zowat 66 km lang maar er is ook een ingekorte versie van 41 km die 8 monumenten aandoet. Guy Borghoms: “Het hele jaar door kunnen liefhebbers de route rijden met het kaartje en via GPS, maar alleen op 3 en 4 juni zal ze bewegwijzerd zijn en is er extra historische uitleg voorzien. Ook zijn nagenoeg alle monumenten met de auto te bereiken: het gratis kaartje dat in de Museumkerk te verkrijgen is bevat de adressen en nodige informatie.”

De nieuwe fietsroute is een initiatief van de vzw Renovatie Rekem, met de steun van de gemeente Lanaken en de KWTC De Toekomst Rekem.

(eva)