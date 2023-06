DE GROTE TEST. Sterrenchef Maurice de Jaeger test 11 bitterballen: op één na goedkoopste krijgt de hoogste score

Wij Belgen mogen dan de cracks zijn in het bakken van frieten, de Nederlanders bezorgden ons wel een van de absolute toppers onder de frituursnacks: de bitterbal. De Nederlandse sterrenchef Maurice de Jaeger van restaurant Sensum in Gent proefde er voor ons 11 stuks, vond een “absolute topper voor weinig geld”, maar was bij momenten wel ontgoocheld. Ook over dé A-merken: “Dit is niets meer dan een gefrituurd bouillonblokje.”