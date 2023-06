Politie neemt “meerdere voorwerpen” in beslag tijdens zoekactie in zaak Maddie McCann

Duitse speurders waren vorige week naar een gebouw in de Algarve getrokken om de Portugese autoriteiten te helpen bij een zoektocht in een afgelopen gebied. Die zoekactie kaderde in het dossier rond de verdwijning van Maddie McCann, die in 2007 tijdens een vakantie met haar familie verdween toen ze amper 3 jaar oud was.

Tijdens die zoekactie werden voorwerpen gevonden en in beslag genomen, meldt het Duitse parket. “Of enkele van die voorwerpen echt gelinkt kunnen worden aan de zaak-Madeleine McCann, kunnen we nu nog niet bevestigen”, staat in een persbericht van het Duitse parket. Een lichaam werd niet gevonden.

Openbaar aanklagers in Duitsland wezen Christian B. vorig jaar aan als hun officiële verdachte in de verdwijningzaak. Het gaat om een veroordeelde pedofiel en drugsdealer die in Duitsland in de cel zit voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in dezelfde regio in de Algarve. Hij ontkent iets te maken te hebben met de verdwijning van Maddie McCann.