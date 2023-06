Broers Moniquet aan de top in verschillende disciplines: Sylvain is prof bij Lotto Dstny, Valentin is kiné in de NBA

De sportieve genen delen ze maar Sylvain (25) en Valentin (28) Moniquet hebben er wel op een verschillende manier gebruik van gemaakt. Terwijl Sylvain een gerespecteerd wielrenner is geworden die voor Lotto Dstny uitkomt, verdient zijn oudere broer Valentin sinds deze week de kost als kinesist én physical coach bij Oklahoma Thunder, één van de franchiseclubs in de NBA en dus het allerhoogste niveau.

In een gesprek met Le Soir heeft Valentin het over zijn droom. “Ik speelde zelf twintig jaar basket maar besefte snel dat ik er mijn brood niet mee zou verdienen”, vertelt hij. “Ik moest dus een andere weg vinden.”

Die weg verliep via de studies. Valentin werd net als vader Didier kinesist, trok een paar jaar geleden al eens de plas over naar Iowa maar werd ook verzorger-kinesist bij Wanty-Gobert. Basket bleef echter de grote liefde en dan nog liefst in de bakermat van de sport, de Verenigde Staten. “Al had ik nooit gedacht dat het zo snel zou kunnen gaan”, aldus Valentin. “Amerikanen staan zeer huiverig tegenover Europeanen. Ik heb mijn Europese bagage achterwege moeten laten. Het enige wat telt is de ervaring die ik op Amerikaanse bodem heb opgedaan.”

Moniquet geraakte vorige herfst aan de slag bij de Iowa Hawkeyes, een universiteitsteam. Sinds vorige dinsdag is hij echter aan de slag bij Oklahama City Thunder, één van de franchiseteams uit de NBA. “Via via kwam ik te weten dat er een kandidaat voor kinesist slash physical coach openstond bij Oklahama. Uit 450 kandidaturen ben ik uiteindelijk verkozen. Zelf twijfelde ik of ik wel naar het sollicitatiegesprek wilde gaan omdat ik mij best amuseerde in Iowa. Hoe ik hen heb overtuigd? Door gewoon mijn leven te vertellen. Dat heeft hen blijkbaar overtuigd.”

En vanaf toen ging het snel. “Twee dagen later kreeg ik de verlossende telefoon, nog eens twee dagen later moest ik me reeds in Oklahama aanmelden. Ik kreeg een rondleiding en mocht een contract tot juli 2024 tekenen. Natuurlijk ga ik mijn familie missen. Maar als volgend jaar mijn contract niet wordt verlengd, dan word ik sowieso verplicht om terug te keren omdat mijn visum dan niet meer in orde zal zijn.”

Oklahoma Thunder eindigde dit seizoen als tiende in de Western Conference en kon zich niet plaatsen voor de play-offs. Met Ousmane Dieng en Olivier Sarr heeft het team twee Franse internationals in het team.