Hof van beroep verklaart wrakingsverzoek van Jihad Van Puymbroeck in zaak Schild & Vrienden ongegrond

In de zaak rond Schild & Vrienden is het wrakingsverzoek tegen de voorzitter van de correctionele rechtbank, ingediend door burgerlijke partij Jihad Van Puymbroeck, ongegrond verklaard. Dat heeft het Gentse hof van beroep donderdag beslist. Rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe moet zich dus niet terugtrekken van het hof, maar mogelijk tekent Van Puymbroeck cassatieberoep aan. Ze was het niet eens met de datum van 12 september, omdat ze dan in het buitenland in het huwelijk stapt.