Vandaag op Roland Garros: nummer één bij de vrouwen Swiatek komt in actie, Greet Minnen dubbelt

Met Roland Garros is het tennisseizoen toe aan het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. We halen het programmaboekje erbij en pluizen de afspraken uit die u vandaag niet mag missen

Deze Belgen spelen vandaag

In het enkelspel kon ze zich niet plaatsen voor de hoofdtabel, maar vandaag beginnen Greet Minnen (WTA 56) en haar dubbelpartner Anna Bondar (WTA 47) wel aan het dubbelspel in Parijs. Ze nemen het op tegen Mayar Sherif (WTA 271) en Tamara Zidansek (WTA 67).

Greet Minnen. — © Getty Images

Deze partij(en) mag u niet missen

Iga Swiatek, nummer één bij de vrouwen en topfavoriete om zichzelf op te volgen, staat tegenover de Amerikaanse Claire Liu (WTA 102). De inzet is een plaats in de derde ronde. Swiatek jaagt een derde Roland Garros-titel in vier jaar na.

Iga Swiatek. — © AP

Nog iets wat u moet weten

Dé spektakelmatch had vandaag moeten plaatsvinden tussen thuisfavoriet Gaël Monfils (ATP 394) en Holger Rune, nummer zes van de wereld. De 36-jarige Fransman kampt met een blessure aan de linkerpols. Die liep hij dinsdagavond op in een marathonpartij tegen Sebastian Baez (ATP 42). Monfils had 3 uur en 47 minuten nodig om de Argentijn in vijf sets opzij te zetten. Vorig jaar miste Monfils bijna het volledige seizoen door een hielblessure. In Parijs kon hij dankzij een beschermde ranking deelnemen.

Novak Djokovic (ATP 3) blijft achter zijn standpunten over Kosovo staan. Maandag na zijn overwinning in de eerste ronde had de Serviër “Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld” op de cameralens geschreven. Servië en Kososo kunnen het al jaren niet met elkaar vinden: Servië vindt dat Kosovo, dat de onafhankelijkheid uitriep, tot Servië behoort. De Kosovaarse tennisbond vroeg de internationale tennisfederatie, de spelersvereniging en de Franse tennisbond om Djokovic een sanctie op te leggen. Het Kosovaars Olympisch Comité wil dat het Internationaal Olympisch Comité een tuchtprocedure opstart. Zonder succes, hij krijgt geen sanctie.

Novak Djokovic. — © AFP

