Terwijl agenten bij ongeval staan, gebeurt aan de overkant spectaculaire crash die recht uit een film lijkt te komen

Agenten van de Amerikaanse staat Georgia handelen een ongeval af op een snelweg, maar zijn plots getuige van een spectaculaire crash die recht uit een film lijkt te komen. Een bestuurder op het andere rijvak heeft een takelwagen die daar paraat staat niet opgemerkt en rijdt er met hoge snelheid op af. De bodycam van een van de politiemannen filmt hoe het voertuig de lucht in wordt gekatapulteerd en enkele meters verder weer op het wegdek landt. De vrouw (21) overleeft de crash als bij wonder, maar raakt zwaargewond en herstelt momenteel in het ziekenhuis.