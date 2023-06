Ziekenhuisserie met Koen De Bouw hernieuwd wegens groot succes, maar bij ons moet de eerste aflevering nog verschijnen

Terwijl in Vlaanderen het eerste seizoen nog moet uitgezonden worden, hebben de Nederlanders al beslist dat er een vervolg komt op het ziekenhuisdrama Dag & nacht waarin ook een grote rol is weggelegd voor de Vlaamse acteur Koen De Bouw.

De serie is een coproductie tussen de VRT en AVROTROS. De reeks is een bewerking van een Deens format maar werd opgenomen in de originele decors die vorig jaar werden opgesteld in Vilvoorde. De uitzendingen van het eerste seizoen zijn zopas afgerond in Nederland. De afleveringen haalden er wekelijks iets meer dan 1 miljoen kijkers, maar nog belangrijker was dat de kritieken zeer lovend waren.

De reeks vertelt het verhaal van hoofdverloskundige Ella, haar team en de patiënten van de kraamafdeling van een ziekenhuis. Maar ondanks de high tech voorzieningen, komt het team onder constante druk en stress te staan. Dit vanwege onder meer de werkomstandigheden en een nijpend personeelstekort. Koen De Bouw speelt één van de dokters.

In het eerste seizoen speelden de verhalen zich dus af op een kraamafdeling, voor het vervolg kiest men voor een andere vleugel van het fictieve ziekenhuis. Daarmee volgt men de originele Deense scenario’s. Die worden bewerkt door de Nederlandse actrice Kim van Kooten, die ook een van de hoofdrollen vertolkt. De VRT heeft nog niet gecommuniceerd over een uitzenddatum voor de serie.