Denver en Miami kunnen geschiedenis schrijven in finale NBA

Denver en Miami nemen het komende nacht vanaf 2u30 tegen elkaar op in de finale van de NBA. De Nuggets kunnen hun eerste titel veroveren. De Heat kan voor een primeur zorgen door als achtste geplaatst team het kampioenschap te pakken. Dat gebeurde nooit eerder in de NBA.

Denver beëindigde het regulier seizoen, onder leiding van tweevoudig MVP Nikola Jokic, op de eerste plaats in de Western Conference, met 53 zeges en 29 nederlagen. In de play-offs won het team uit Colorado van Minnesota (4-1) en Phoenix (4-2) en in de conferencefinale gingen de LA Lakers (4-0) voor de bijl. De Lakers hielden Denver eerder in 1985, 2009 en 2020 uit de grote finale, maar LeBron James en co kwamen deze keer van een kale reis thuis.

Tegenstander Miami kende een wisselvallig seizoen en werd pas zevende in de reguliere competitie in het oosten. Het plaatste zich via de ‘play-ins’ voor de play-offs en daarin werd afstand genomen van het Milwaukee van Giannis Antetokounmpo (4-1) en New York (4-2). In een erg spannende conferencefinale, een heruitgave van 2022, haalden Miami en sterspeler Jimmy Butler het met 4-3 van de Boston Celtics. Miami werd in het verleden drie keer NBA-kampioen (2006, 2012 en 2013).