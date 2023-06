“Jij bent een f*cking schande!”: José Mourinho geeft scheidsrechter de volle laag in ondergrondse parking na verloren Europa League-finale

Neen, het lukt hem nog altijd niet om eervol te verliezen. José Mourinho kon na de verloren Europa League-finale met Roma tegen Sevilla de nederlaag niet verkroppen. En vooral de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor moest het ontgelden omdat hij volgens Mourinho een duidelijk strafschopgeval in het voordeel van de Romeinen niet had gefloten.

De beelden lijken Mourinho gelijk te geven. Een voorzet van Matic belandt op de arm van een verdediger van Sevilla. Strafschop volgens Mourinho, geen strafschop volgens Anthony Taylor die liet doorspelen.

Ver na middernacht kwam het in de catacomben van de Puskas Arena in Boedapest tot een confrontatie tussen de Roma-trainer en scheidsrechter Taylor. Nou ja, confrontatie?! Het werd een scheldtirade van de Portugese coach richting de Engelse scheidsrechter waarbij de kindonvriendelijke termen maar voor het oprapen lagen. Vrij en gecensureerd vertaald houden wij het bij ‘Je bent een grote schande’. Maar oordeelt u vooral zelf.

Mourinho had na de prijsuitreiking al zijn ontgoocheling geuit door zijn medaille in het publiek te gooien.

Roma kwam in de finale nog wel op voorsprong maar Sevilla stelde in de tweede helft gelijk. De stand veranderde niet meer zodat penalty’s de beslissing moesten brengen. Daarin haalde Sevilla het met 4-1. Voor de Spanjaarden was het de zevende keer (!!!) dat ze de Europa League wonnen, voor Mourinho was het de eerste van zes Europese finales die hij verloor.