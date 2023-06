“Zomer vol chaos” dreigt, door stakende Franse luchtverkeersleiders

De flamboyante Ryanair-baas Michael O’Leary organiseerde woensdag voor de gebouwen van de Europese Commissie in Brussel naar eigen zeggen de “rustigste betoging ooit.”

Zijn boodschap? Dat Europa snel orde op zaken moeten stellen in de lucht, en dan vooral in de lucht boven Frankrijk. De pensioenhervorming van de Franse regering leidt er al maanden tot stakingen, ook bij de Franse luchtverkeersleiders. Het gevolg van zo’n staking? Vliegtuigen - bijvoorbeeld onderweg van België naar Spanje - kunnen dan niet over Frankrijk vliegen. Het maakt dat luchtvaartmaatschappijen ofwel hun vliegtuigen fors moeten laten omvliegen, of - wanneer de staking onverwacht wordt afgeroepen - ze gedwongen worden om vluchten te annuleren. (lees verder onder de foto)

1.200 geschrapte vluchten

Volgens O’Leary hebben de Franse luchtverkeersleiders dit jaar intussen al 57 keer gestaakt - “10 keer meer dan vorig jaar” - en leidde dat bij Ryanair tot 1.200 geschrapte vluchten, goed voor 216.000 passagiers die niet op hun bestemming geraakten. Meer dan 17.000 vluchten van de Ierse lagekostenmaatschappij - naar passagiersaantallen Europa’s belangrijkste luchtvaartmaatschappij - liepen bovendien vertraging op.

Ryanair had in Brussel een petitie bij met 1,1 miljoen handtekeningen. Allemaal mensen die eisen dat Europa ingrijpt. O’Leary verwijst naar wetgeving in verschillende Europese landen, die ervoor zorgt dat bij een staking van de luchtverkeersleiders overvliegende vluchten wel kunnen plaatsvinden. Een staking heeft in die landen enkel een impact op binnenlands vliegverkeer. (lees verder onder de foto)

Michael O’Leary had een petitie bij met 1,1 miljoen handtekening van mensen die actie eisen van Europa. — © BELGA

Grijpt Europa niet in, “riskeren we een zomer vol chaos”, aldus de Ryanair-baas. Het wordt een drukke zomervakantie, veel vliegtuigen zijn al volgeboekt: wanneer een luchtvaartmaatschappij dan door een staking van de Franse luchtverkeersleiders vluchten moet annuleren, “geraken de getroffen reizigers niet met de volgende vlucht op hun bestemming, omdat er simpelweg geen vrije plaatsen op die volgende vluchten beschikbaar zijn. Honderdduizenden mensen hun vakantie dreigt dan in het water te vallen.” (lees verder onder de foto)

© BELGA

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei woensdag dat er gesprekken lopen met de Franse autoriteiten om het Europese vliegverkeer bij stakingen van de Franse luchtverkeersleiders toch vrije doorgang te geven. Dat leverde totdusver echter nog geen doorbraak op.

De eerstvolgende staking van Franse luchtverkeersleiders is 6 en 7 juni.