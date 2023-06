Nationale Bank waarschuwt banken om rente stilaan te verhogen: “Zorg dat je trouwe spaarder niet verliest”

De Nationale Bank kan niet anders dan vaststellen dat het goed gesteld is met de Belgische financiële sector. Er is bij ons geen gevaar dat een bank in sneltempo omver kan vallen, in tegenstelling tot de Amerikaanse bank SVB of het Zwitserse Credit Suisse. Meer nog, met zo’n 10 procent rendement op investeringen doen de Belgische banken het ook financieel veel beter dan hun Europese sectorgenoten die rond de 6 procent zitten. “Maar dat is eerder een probleem van de Europese banken. Tien procent is wat je moet verwachten”, nuanceert vicegouverneur van de Nationale Bank Steven Vanackere dat verschil.

Hoe dan ook, het gaat best goed met onze banken en toch blijft de rente op de spaarboekjes tergend laag. En dat ziet de Nationale Bank ook, zij voelen dat de bankensector treuzelt om aan die spaarrentes te raken. “Er zijn weliswaar verzachtende omstandigheden”, zegt Vanackere. “De banken komen uit een moeilijke periode. Met de lage rente op de hypotheken stond het eigen verdienmodel onder druk. Nu stijgt die rente wel, maar dat gaat enkel over de nieuwe hypotheken. De meeste hypotheken zijn bestaande leningen met een vaste rentevoet en daar verdienen banken weinig aan.”

Zeer trouw, maar...

Vanackere begrijpt dus dat de verhoogde langetermijnrente niet onmiddellijk doorgerekend kan worden op de spaarboekjes. “Je kan dat niet één op één toepassen. Dat is een beweging die langzaam gebeurt, daar hebben we begrip voor. Maar het mag ook niet te lang duren“, waarschuwt hij.

De Nationale Bank wijst erop dat, als de banken de spaarrentes niet verhogen, ze de trouwe spaarder wel eens kunnen wegjagen naar andere producten en andere oorden. “Nochtans is het businessmodel van de banken er zo op gebouwd dat ze die trouwe spaarders nodig hebben. Zeker hier in België hebben de spaarders de neiging hun spaarcenten zeer trouw en voor een lange tijd te parkeren op de spaarrekening. Dat geeft de banken stabiliteit om zelf hypotheken te verstrekken en investeringen te doen. Het is niet in hun voordeel om die spaarder nu weg te jagen. Dat zou voor een instabiele markt zorgen.”

Komende vrijdag levert de Nationale Bank een advies aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) over het al dan niet verplicht verhogen van de spaarrentes. Vanackere drukt erop dat het advies nog niet klaar is, maar dat één maatregel voor alle banken onverstandig zou zijn. “De financiële sector is zeer heterogeen. De ene bank geniet inderdaad van de inkomsten door de 3,25 procent rente bij de Europese Centrale Bank (ECB), maar de andere heeft daar geen geld geparkeerd en geniet daar dus niet van. Het lijkt ons onverstandig alle banken over één kam te scheren.”