Verkoop elektrotoestellen in kringloopwinkels verdubbeld

De verkoop van elektrotoestellen in kringloopwinkels is afgelopen jaar met 52 procent gestegen tegenover 2021. In 2022 kregen ruim 400.000 elektrotoestellen een tweede leven, zo meldt Recupel.

De koepels van de hergebruiksector HERW!N en Ressources en Recupel plannen om het aanbod en de verkoop de komende jaren nog verder uit te breiden.

De 400.069 verkochte stuks waren goed voor een totaalvolume van 2.527.137 kilo. Het overgrote merendeel van de verkochte apparaten, namelijk 95 procent, waren kleine apparaten zoals huishoud- of verzorgingstoestellen, ICT, verlichting of gereedschap. Daarnaast werden nog ongeveer 10.000 koelkasten, 5.000 grootwittoestellen (vaak wasmachines) en 4.500 televisies of beeldschermen verkocht.

“Steeds meer mensen kopen tweedehandstoestellen in Kringwinkels. Dat is bemoedigend”, zegt Eva Verraes, directeur van HERW!N. “We willen het hergebruik van afgedankte elektrotoestellen de komende jaren nog verder doen toenemen”, zegt Recupel-CEO Eric Dewaet. “Samen zorgen we voor een groter en kwalitatiever aanbod. Iedereen kan meehelpen: lever op tijd je ongebruikte toestellen in. Hoe langer je ze thuis laat rondslingeren, hoe moeilijker verkoopbaar ze worden.”

Vorig jaar werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met bijkomende financiële stimuli. Voortaan geeft Recupel naast de klassieke vergoedingen voor het logistieke werk van de kringloopwinkels ook nog een vergoeding voor het volume in hergebruik gebrachte elektrotoestellen. Voor extra volumes is er een dubbele vergoeding voorzien.