Vier deelnemers ‘Million dollar island’ naar huis gestuurd na felle ruzie over mandje eieren

Omdat er geweld in de lucht hing, besliste de productie om in te grijpen. — © VTM

De beelden zaten woensdag in de uitzending op VTM 2. Björn bleek al een poosje een mand vol met eieren achter te houden. Terwijl heel wat andere bewoners op het eiland al dagenlang kampen met grote honger. Toen zij lucht kregen van Björns geheime schat, werd direct de confrontatie opgezocht. Cindy, Shani, Jerico en Orlando stonden op het punt om op zijn gezicht te slaan. “Waar is alles dat je hebt gepikt?”, schreeuwde Cindy haast neus tegen neus met Björn. De uithalen van de eilandbewoners hebben weinig indruk op Björn, terwijl sommige mensen hem haast kunnen lynchen. “Raak hem niet aan of ik sla op je bek!”, schreeuwt Shani als Björn deelnemer Jerico bijna aanraakt.

Het werd haast oog om oog, tand om tand. De gefrustreerde bewoners stelen prompt een tros bananen in het kamp van Bjorn en zijn team. Als deelnemer Steve daarop reageert, krijgt hij een schop van Orlando. Sommige kandidaten ervaren het opstootje als bijzonder dreigend, en dat heeft grote gevolgen. Presentator Dennis van der Geest roept Shani, Orlando, Jerico en Cindy bij zich. Hij maakt hen duidelijk dat geweld en intimidatie absoluut niet getolereerd worden. Het viertal moest direct het eiland verlaten.