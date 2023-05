Zevende Europese triomf in zeventien jaar voor Sevilla na winst tegen AS Roma

José Mourinho kan geen perfect rapport meer voorleggen, FC Sevilla in de Europa League wel. De Portugees verloor met AS Roma voor het eerst een Europese finale na strafschoppen (1-1, 4-1 in de penalty’s). Een schoonheidsprijs verdiende hij evenmin.

Had AS Roma, zesde in de Serie A, door winst van de Europa League volgend seizoen Champions League mogen spelen, dan was dat volgens José Mourinho “alsof Jezus Christus naar Rome komt en een rondje door het Vaticaan loopt.” Maar wat moet zijn Spaanse collega nu dan zeggen? Alsof de Maagd Maria even langs het Koninklijk Paleis van Sevilla flaneert?

De Rojiblancos versleten drie coaches dit seizoen. Trainer José Mendilibar, met zijn 62 jaar ouder dan Mourinho, werd ingehaald als puinruimer. Zijn prijzenkast is leeg. Grote clubs trainde hij nooit, Sevilla weg van de gevarenzone loodsen deed hij wél. Maar zijn contract loopt af en Sevilla staat elfde. Voor de Andalusiërs was die zevende finale in zeventien jaar al evenzeer een mirakel.

Een hoogstaande wedstrijd verwachtte daarom niemand. AS Roma deed wat Mourinho predikte. Spelers die tegen de grond gingen en bleven liggen, scheidsrechterlijke beslissingen die werden aanvochten en vooral strijd. Veel strijd. En een verdiende voorsprong voor Roma. De Romeinen zaten er kort op en hadden hun bus bij 0-0 nog op de parking staan. Dybala bood Spinazzola een doelpunt aan, maar de linkse wingback mikte recht op doelman Bono.

Jawel, Dybala, sinds begin april niet meer in de basis, maar nu de surprise van de chef. Vooraf zeggen dat hij maximaal “20 à 30 minuten kan spelen”, al wekenlang invaller en dan toch aan de aftrap. Vintage Mourinho. Omdat de Portugees ook beseft dat alleen Dybala AS Roma kan onderscheiden van de grijze middelmaat. Het was niet toevallig de Argentijn die zijn trainer deed dromen van zes op zes in zijn Europese finales. Het begon bij Cristante die de bal veroverde bij Rakitic na een halve catchgreep - volgens Sevilla foutief. Mancini legde in een pass de Spaanse defensie open. Twee baltoetsen Dybala, 0-1.

De 0-1 werkte als een rode lap op Sevilla, waar even weer stoom uit de neus kwam. Fernando die over kopte op een corner. Rakitic met een afstandsschot op de paal. En dan na de rust, en de inbreng van Suso en Lamela, vrij snel de 1-1. Een voorzet van clubicoon Jesus Navas die Mancini met En-Nesyri in de rug in eigen doel werkte.

Own goal Mancini

“Kalm, kalm”, riep Mourinho. Om even later weer een beslissing van scheidsrechter Taylor aan te vechten. Zoals bij de penalty die de Brit onterecht floot, toen Ibañez de bal ontfutselde van Ocampos. Of toen de Romeinse bank een strafschop zag in een aangeschoten bal. Tegen het einde van de wedstrijd stond Mourinho net niet op het veld te zwaaien. Of net wel. Theater, altijd weer. Spannend, dat ook. Maar voetbal? Met Mourinho, wolf in (en zonder) schaapskleren, krijg je veel geblaas, weinig lol. Gevaarlijker bleven de Italianen wel. Bono hield Sevilla recht, in een scrimmage maar ook op invaller Belotti. In de extra tijd kwam Sevilla nog piepen, maar verlengingen bleken onvermijdelijk. Daarin werd het alleen even entertainend toen Mourinho en zijn apostelen weer eens verontwaardiging toonden. En in het absolute slot, toen Smalling op de lat kopte.

In de strafschoppenreeks misten Mancini én Ibañez. Sevilla faalde niet en wint, Mourinho kan dan toch Europese finales verliezen. The Special One is the normal one.

Doelpunten: 35’ Dybala (Mancini) 0-1, 55’ Mancini (own) 1-1

Sevilla: Bono; Navas (95’ Montiel), Badé, Gudelj (120+7’ Marcao), Alex Telles (95’ Rekik); Fernando, Rakitic ; Ocampos, Oliver Torres (46’ Suso), Bryan Gil (46’ Lamela); En-Nesyri

AS Roma: Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Mancini; Celik (90’ Zalewski), Cristante, Matic (120’ Bove), Spinazzola (105’ Llorente); Pellegrini (105’ El Shaarawy), Dybala (68’ Wijnaldum); Abraham (75’ Belotti)

Gele kaarten: 22’ Matic, 35’ Rafa Mir, 45’ Pellegrini, 47’ Mancini, 65’ Cristante, 65’ Rakitic, 74’ Celik, 105’ Zalewski, 109’ Lamela, 100+4’ Montiel, 120+10’ Ocampos, 120+11’ Karsdorp

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Anthony Taylor (Eng)