De zwaarbevochten comeback van dinsdag eist z’n tol: Gaël Monfils geeft door polsprobleem forfait voor de rest van Roland Garros

Dinsdagavond zwoegde hij zich tot de late uurtjes nog naar een plek in de tweede rondes, maar daarin zal de Fransman niet aantreden. Door pijn in de linkerpols geeft hij forfait voor zijn verder vervolg van Roland Garros. Daardoor mag zijn tegenstander Holger Rune meteen door naar de 16e finales.

Het was een wonder dat Monfils zich plaatste voor de tweede ronde. De Fransman, die in 2008 nog de halve finales haalde, bleek niet opgewassen te zijn tegen de Argentijn Baez. Zo won die de vierde set in 27 minuten met 6-1. In de laatste set, met 4-0 achterstand bij 30-40, won Monfils vier games in wat een laatste wanhopige poging leek, voordat Sebastian Baez de leiding opnieuw nam met een breakpoint om er 5-4 van te maken en de wedstrijd uit te serveren. Hierna deed Monfils het bijna ondenkbare door de laatste drie games op het nippertje te winnen. De wedstrijd duurde 3 uur en 47 minuten en eindigde om 0u20.

Maar uiteindelijk is het voor niets geweest. In een persconferentie onthulde de Fransman dat hij last had van een pees in zijn linkerpols, waardoor hij zijn tornooi onmiddellijk moet staken.

