World Athletics Continental Tour: vierde plaats voor Anne Zagré in Montreuil

Anne Zagré is woensdag vierde geworden op de 100 meter horden bij de World Athletics Continental Tour in het Franse Montreuil. Ze klokte 13.10.

Het seizoensbeste van Zagré staats sinds de IFAM in Oordegem van afgelopen zaterdag op 12.99. Haar nationale record bedraagt 12.71, de WK-limiet 12.78. Ze kan zich ook via de World Ranking plaatsen, en dan zullen de punten die ze in Montreuil sprokkelde goed van pas komen. Zagré komt momenteel 24 punten te kort voor de vereiste top 36.

Delphine Nkansa werd in Montreuil zevende in de finale van de 100 meter. Ze klokte 11.29, drie honderdsten boven haar persoonlijk record dat ook haar seizoensbeste is. In de reeksen had ze aan 11.32 genoeg voor een finaleplaats. De WK-limiet staat op 11.08, maar op de World Ranking staat Nkansa als 29e veilig in de vereiste top 36.

Op de 400 meter bij de mannen finishte Dylan Borlée als zesde in 46.07. Zijn seizoensbeste staat op 45.85, zijn persoonlijk record op 45.18. De WK-limiet bedraagt 45.00, maar Borlée is 31e op de World Ranking en dus virtueel geplaatst voor Boedapest. Hij is overigens de enige Belg en dus ook de enige Borlée die virtueel geplaatst is op de 400 meter.