Kirsten Flipkens pakt uit met wonderpunt en amuseert zich als speler én mentor op Roland Garros: “Leuk haar te gidsen”

“We hebben ons goed geamuseerd en dat is het belangrijkste”, verklaarde Kirsten Flipkens nadat ze zich samen met de Amerikaanse Shelby Rogers voor de tweede ronde van het dubbelspel geplaatst had op Roland-Garros. “Winnen of verliezen, daar ga ik mijn slaap niet meer voor laten.”

“Het was de eerste keer dat ik met Rogers speelde en het liep lekker. Een vaste partner heb ik niet meer sinds Siegemund, met wie ik Hobart won, me na het Australian Open vertelde dat ze terug met Zvonareva wou gaan spelen. Rogers heeft me drie weken terug gevraagd. Ze is een goede speelster en een sympathiek meisje, dus heb ik met veel plezier toegezegd.”

Flipkens is niet alleen als speelster in Parijs. Ze begeleidt er ook de Tsjechische Karolina Muchova (WTA-43). “Niet als coach, eerder als mentor. Zolang we dezelfde toernooien spelen, wil ik dat wel doen. Het tactische van het spel, analyses en statistieken, dat me altijd wel geboeid. Het zijn details die het verschil kunnen maken. Muchova heeft een compleet arsenaal van slagen. Het is leuk om haar te gidsen en ze doet het goed hier.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de eerste ronde verraste Muchova met winst tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA-8) en daarna schakelde ze ook de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA-103) uit voor een plaats in de derde ronde.