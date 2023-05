VOORBESCHOUWING GP SPANJE 2023. Alle ogen gericht op één man: bezorgt Fernando Alonso zijn thuisfans een delirium 10 jaar na zijn laatste overwinning?

Het weekend waar Formule 1-minnend Spanje al weken naar uitkijkt, is eindelijk daar. Duizenden thuisfans zullen dit weekend in Barcelona tijdens de Spaanse Grote Prijs uitkijken naar de prestaties van Carlos Sainz, maar vooral van Fernando Alonso. De Aston Martin-rijder won op het circuit van Barcelona 10 jaar geleden zijn tot nu toe allerlaatste race. Sindsdien lagen de kaarten voor hem nog nooit zo goed om opnieuw te winnen. Kan de 41-jarige Alonso stunten en de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez zondag verslaan in zijn thuisrace?

Over de locatie

Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat al sinds 1991 onafgebroken op de Formule 1-kalender en bevindt zich in Montmelo, op een steenworp van toeristische trekpleister Barcelona. Het is een baan die de piloten en teams als hun broekzak kennen, want de voorbije jaren werden de wintertests vaak (deels) hier afgewerkt. Al is er voor de editie van 2023 wel een belangrijke wijziging aan het circuit doorgevoerd.

Sinds 2007 beschikt de baan in Barcelona over een chicane vlak voor de laatste bocht. Dit jaar is ervoor gekozen om opnieuw te racen op het traject dat voor 2007 gebruikt werd: in plaats van die trage chicane en een tragere rechterbocht vlak ervoor, krijgen we nu een razendsnelle, lange rechterbocht die meteen gevolgd wordt door de laatste bocht – ook een razendsnelle rechter. Benieuwd wat dat oplevert op een baan waar de bandenslijtage zelfs zonder deze wijziging al notoir hoog was. (Lees verder onder de foto)

Deze chicane vlak voor de laatste bocht wordt vanaf dit seizoen niet meer gebruikt. — © EPA-EFE

De weersvoorspelling

Na de regen van Emilia-Romagna en Monaco wordt het komend weekend wellicht droog in Barcelona, al is er volgens de laatste weerberichten zowel op zaterdag als zondag kans op een bui. Het zal ook een naar Spaanse normen zachte driedaagse worden, met temperaturen rond de 22°C.

Het Formule 1-programma (Belgische tijd) Vrijdag 2 juni 13.30 - 14.30 uur: eerste vrije training 17.00 - 18.00 uur: tweede vrije training Zaterdag 3 juni 12.30 - 13.30 uur: derde vrije training 16.00 uur: kwalificatie Zondag 4 juni 15.00 uur: race

Onze prognose

Onze Formule 1-watcher Gert Vermersch en verslaggever Sam Varewyck geven net zoals vorig jaar hun verwachte top drie voor elke race. Dit jaar krijgen ze tijdens hun pronostieken telkens het gezelschap van één of twee stemmen uit de PlaySports-podcast The Paddock: ook Dennis Xhaët en racepiloot Sam Dejonghe zullen zich dit seizoen wagen aan een gokje.

Prognose Gert Vermersch 1) Fernando Alonso (Aston Martin) 2) Carlos Sainz (Ferrari) 3) Sergio Pérez (Red Bull) Prognose Sam Varewyck 1) Fernando Alonso (Aston Martin) 2) Sergio Pérez (Red Bull) 3) George Russell (Mercedes) Prognose The Paddock-stem Dennis Xhaët 1) Max Verstappen (Red Bull) 2) Fernando Alonso (Aston Martin) 3) Lewis Hamilton (Mercedes)

Zo liep het vorig jaar

Twaalf maanden geleden kreeg het Spaanse publiek een leuke race voorgeschoteld. Charles Leclerc leek op weg naar een eenvoudige zege tot zijn Ferrari kort voor halfweg de geest gaf. Daardoor kregen we een ‘gevecht’ om de zege tussen Max Verstappen - die vroeg in de race even in de grindbak was beland - en teammaat Sergio Pérez. Beide heren reden rond op een verschillende strategie, uiteindelijk was het Verstappen die aan het langste eind trok.

Leuk om weten

Met Fernando Alonso en Carlos Sainz verkeert Spanje al een hele tijd in weelde wat Formule 1-rijders betreft. Maar dat is lang niet altijd zo geweest: het zal u wellicht verbazen dat ‘slechts’ 13 Spanjaarden er ooit in slaagden om te starten in een Grand Prix die deel uitmaakte van het WK. Ter vergelijking: 22 Belgen stonden ooit aan de start van een Grand Prix. Voordat Fernando Alonso in 2001 zijn debuut maakte, had Spanje 0 overwinningen en amper 1 podiumplek (Alfonso de Portago in 1956!) in de Formule 1. Intussen hebben Sainz en zeker Alonso die cijfers stevig aangedikt.

Het belang van Alonso voor de Spaanse motorsport valt dus niet te onderschatten. De tweevoudig wereldkampioen is ook nog altijd de enige Spanjaard die zijn thuisrace kon winnen: in 2013 pakte hij hier tevens zijn laatste zege tot nu toe. Bezorgt hij de Spaanse thuisfans dit weekend een delirium door 10 jaar later hetzelfde te doen? Het zou wat zijn. En het is niet onmogelijk.