Shebekino in de regio Belgorod waar vorige week de Russische rebellen binnenvielen, telde woensdag zowat 250 granaatinslagen. — © via REUTERS

Het lenteoffensief van Oekraïne is vanaf 1 juni een zomeroffensief geworden. Hoewel het nog wachten is op een grootschalige aanval, is het offensief - in kleine stapjes - toch al begonnen.