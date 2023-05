Over de grens vallen ze van hun stoel: wereldkampioen en wonderkind Jordan Stolz kiest voor Nederlandse schaatsploeg

LEES OOK. Amerikaans schaatsfenomeen Jordan Stolz ontvangt hoogste schaatsonderscheiding

Stolz maakte vorig seizoen indruk door als 18-jarige bij de WK afstanden in Heerenveen wereldkampioen te worden op de 500, 1000 en 1500 meter. De samenwerking met het team van Anema geeft hem de mogelijkheid om te werken aan zijn allroundvaardigheden.

“Jillert draait al zo lang mee, heeft al zoveel kampioenen begeleid en olympische medailles gewonnen”, zegt Stolz. “Er is zoveel trainingsinformatie en kennis in dit team. Daarom denk ik dat dit nu de juiste stap voor mij is. Ik geloof dat zij mij heel goed vooruit kunnen helpen.”

Coach Anema is heel blij dat Stolz zich aan de ploeg wil verbinden. “De samenwerking met Jordan biedt mogelijkheden voor het hele team. Hij heeft een geweldige timing en beheersing in de binnenbocht op de 500 meter. Voor Nederlandse schaatsers is dat doorgaans de moeilijkste afstand om te domineren, daarin kan Jordan heel waardevol zijn voor de andere schaatsers in ons team. Het doel is uiteraard dat de schaatsers elkaar nog beter gaan maken.”

Irene Schouten. — © AFP

Stolz verhuist voorlopig niet naar Nederland en blijft met zijn eigen coach Bob Corby trainen in Milwaukee, meldt de ploeg. Anema en zijn team geven op afstand advies. Meerdere keren per jaar zal Stolz samen met zijn teamgenoten optrekken tijdens bijvoorbeeld trainingskampen.

Bij AH-Zaanlander rijden onder anderen drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten en Marijke Groenewoud.