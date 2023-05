Verdediger Laurent Lemoine ruilt Lommel SK voor reeksgenoot

Lemoine kreeg een jeugdopleiding bij Club Brugge en vloog in 2018 uit het vertrouwde nest naar KV Mechelen. Daar speelde hij twee jaar. In 2019 promoveerde hij met Malinwa naar de Jupiler Pro League. In 2020 tekende hij een contract bij Lommel SK, waarvan hij de groen-witte kleuren drie seizoenen verdedigde.

“Lemoine is een centrale verdediger die ons meer leiderschap en ervaring zal geven in de competitie”, stelt sportief directeur Adrian Esparranga. “Zijn karakter maakt dat hij goed zal passen bij onze andere verdedigers, waardoor we meer consistentie krijgen in deze linie. Met zijn winnaarsmentaliteit verwacht ik dat hij ons kan helpen om onze doelstellingen te bereiken.”