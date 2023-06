“Droog en zonnig met opnieuw een matige wind uit noordelijke richting”

Donderdag loopt de temperatuur in Limburg op naar een maximum rond 22 of lokaal 23°C. Enkele graden koeler dus in vergelijking met woensdag en dat heeft te maken met het feit dat de wind weer nét wat meer voor het noorden kiest.

Het blijft op deze weerkundige start van de zomer droog met volop zonneschijn. Tijdens de eerste uren van de dag zou er vooral over het noorden tijdelijk wat meer bewolking kunnen voorkomen. In de vroege namiddag loopt de UV-waarde opnieuw op naar een piek in de buurt van 7. Vooral tussen 12:30 en 15:00 is het opletten voor zonnebrand.

Er volgt een vrij frisse nacht naar vrijdag met temperatuur zakkend naar 8 a 9°C.

