Eerst tegen Genk in rechtbank, daarna kampioen met Genk: David Paas over de titel van 2002

KRC Genk mag zijn lot niet in eigen handen hebben, maar de Belgische landstitel kan zondag wel degelijk voor een vijfde keer richting Limburg komen. Daarom blikken we in de aanloop naar de historische ontknoping terug naar de vier Genkse titelmatchen. In aflevering twee vertelt David Paas hoe hij na maanden C-kern en lappenmand alsnog van de partij was tijdens de onvergetelijke 0-0 op 28 april 2002 in Westerlo.