Marc Josephus Jitta, CEO van Alken-Maes: “We gaan vanaf nu zes op zeven dagen brouwen in Alken omdat er zo veel vraag is.” — © rr

Alken

Brouwerij Alken bestaat exact 100 jaar. Niet dat de eeuweling op de lauweren gaat rusten: ze steken nog een tandje bij door vanaf nu 6 dagen op 7 te brouwen. Goed voor 2 miljoen hectoliter bier per jaar. Paradepaardjes blijven Cristal en Maes. In de toekomst willen ze in Alken nog uitbreiden richting Kolmen.