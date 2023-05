Maasmechelaar krijgt straf met uitstel voor aanval op nieuwe vriend van ex: “Hij dreigde haar ook met zuur te overgieten”

Toen het huwelijk na twintig jaar spaak liep, verloor de Maasmechelaar zich volgens de procureur in onophoudelijke belaging van zijn ex. De man stond volgens de vaststellingen te pas en te onpas aan haar woning, hij blokkeerde haar inrit en reed haar klem. Ook de dochter van de nieuwe vriend van zijn ex kreeg het te verduren. Via Instagram kreeg ze tal van berichten met dreigementen. “Hij schreef dat het fataal zou eindigen als haar vader zijn ex niet met rust zou laten.”

De man kreeg een contactverbod, maar op 22 maart liep het volledig uit de hand aan een ijssalon in Maasmechelen toen hij toch de confrontatie opzocht met de nieuwe vriend van de vrouw. “Die man stond te roepen op de parking waardoor mijn cliënt naar buiten is gegaan. Hij werd meteen op de grond geslagen en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij had verwondingen aan zijn oog, ribben en sleutelbeen. Hij sloeg mijn cliënt ook een hersenschudding”, aldus de raadsman van het slachtoffer, meester Sophia Lycops.

De raadsman wees ook op het feit dat de ex eerder doodsbedreigingen zou gekregen hebben. “Hij dreigde haar te vermoorden en met zuur te overgieten”, klonk het. De Maasmechelaar moet zijn ex een schadevergoeding van 1.250 euro betalen. Haar nieuwe partner krijgt een provisioneel bedrag van 850 euro.

Meerdere waarschuwingen

De Tongerse procureur wilde vooral dat de man een ernstig signaal kreeg. “Er is een risico dat hij op een bepaald ogenblik nog ernstigere feiten zou kunnen plegen. Hij heeft al meerdere waarschuwingen gehad, maar de belaging is heel snel geëscaleerd naar fysiek geweld.”

De rechter veroordeelde de man woensdag tot een celstraf van 18 maanden met uitstel onder voorwaarden. Hij moet zich laten behandelen voor zijn psychologische problemen en hij mag geen contact meer zoeken met de slachtoffers.