Dartsicoon Michael van Gerwen lacht na vraag over wat hij met bom prijzengeld van plan is: “Interesseert me geen reet”

“Mijn manager wil ook een percentage, dus dan blijft er maar een klein stukje over (lacht). Nee, het is wat het is. Dat is bijzaak. Het interesseert me geen reet. Het is leuk om geld te hebben en er leuke dingen mee te doen, maar… Nee.”

De beelden:

Michael van Gerwen won in zijn roemrijke carrière al meerdere keren alles wat er te winnen valt. Hij zou zo’n 10 miljoen waard zijn qua verdiensten en versierde een heleboel sponsordeals. Darters houden niet alles wat ze verdienen op toernooien. Ze betalen er belastingen op en ook een ‘management fee’, plus een deel gaat naar de spelersvakbond.

“Wij betalen met onze fee eigenlijk alle onkosten mee voor een speler”, zei Mac Elkin, de manager van Dimitri Van den Bergh, voor het WK. “Dat gaat van vluchten naar bijvoorbeeld Engeland, de taxi om hem van de luchthaven naar het hotel te brengen, het vervoer naar de toernooien… Onze spelers lopen nul risico omdat ze geen uitgaven hebben gerelateerd aan het darts. Ik verdien eigenlijk niks tenzij een van mijn spelers wint.”