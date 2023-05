Genkenaar (32) overvalt vrouw (72) met rollator om cocaïne te kopen: “Aan de haal met een buit van 7 euro”

De overval gebeurde op 6 augustus 2022, toen de dertiger een 72-jarige vrouw met een rollator in Maaseik over straat zag wandelen. Hij verschanste zich in de struiken, sprong tevoorschijn en ging lopen met de handtas van de vrouw. De bejaarde vrouw viel tegen de grond, maar kon haar overvaller beschrijven waardoor de man snel in de boeien werd geslagen.

Cocaïne kopen

De man verklaarde aan de politie dat hij onderweg was naar zijn tante om geld te vragen om cocaïne te kopen, maar dat hij onderweg toevallig op het slachtoffer botste en besliste om de handtas te stelen en zo snel aan geld te geraken. Uiteindelijk viel dat plan in het water, toen bleek dat de vrouw amper centen op zak had. “Hij ging aan de haal met een buit van 7 euro…”, zuchtte de aanklager. “En dat terwijl die vrouw nog steeds met de gevolgen van die overval moet leven.”

De man zou ondertussen zijn leven gebeterd hebben en zich laten behandelen voor zijn drugsprobleem. De rechter gaf hem een celstraf van twee jaar met uitstel onder voorwaarden zodat hij zijn traject kan verderzetten. Het slachtoffer krijgt een provisionele schadevergoeding van 1 euro.