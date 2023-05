Brand ontstaan in kelder in Waterschei door restanten van houtskool

Woensdag is rond 17.45 uur een brand ontstaan in een kelder in de Stalenstraat in Waterschei, nadat een bewoner warme restanten van houtskool in een vuilnisbak had gegooid. De bewoner kon het vuur zelf blussen, waardoor de brandweer Oost-Limburg enkel moest nablussen en ventileren. De schade bleef beperkt tot de kelder. Eén auto liep wel wat hitteschade op.