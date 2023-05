Terwijl de mannenploeg in spanning toeleeft naar de titelontknoping op zondag, zitten ze ook bij Genk Ladies niet stil. Met Red Flame Ella Van Kerkhoven (29) werd de topschutter van het voorbije seizoen in de Super League gestrikt met een contract voor één seizoen. “Als ik niet geloofde in dit project, dan had ik hier niet getekend.”