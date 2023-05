Youtube-fenomeen Acid nagelt Reuzegommers publiekelijk aan de schandpaal, advocaten zijn verbijsterd

527.000 abonnees op Youtube. Nathan Vandergunst is met voorsprong een van de populairste gezichten bij de Vlaamse en Nederlandse jeugd. Onder het pseudoniem Acid deelt hij al jaren filmpjes. Vaak over gamen, soms over dingen die zijn aandacht trekken in de maatschappij. Alles wat hij de wereld instuurt, wordt druk becommentarieerd onder tieners. In 2021 nam hij nog deel aan ‘De slimste mens’.

Woensdagnamiddag besloot Acid zijn “top 5 Reuzegommers” te delen met zijn half miljoen volgers. Finaal noemde hij er maar vier, onder wie twee van de leidende figuren tijdens de fataal verlopen doop: Zaadje en Janker. Ook de functies van hun ouders worden aangehaald in zijn “ludieke” scheldvideo. Acid haalt er vervolgens ook twee Reuzegommers bij - Elio en Uno - die helemaal niets met de doop te maken hebben.

Op amper één uur tijd werd zijn twaalf minuten durende video al meer dan 25.000 keer bekeken. Een nieuw “hoogtepunt” in de digitale heksenjacht op de veroordeelde Reuzegommers.

Onder advocaten van de betrokken Reuzegommers werd woensdagavond met verbijstering naar de video gekeken. Dat Acid mensen met naam en toenaam benoemt die helemaal niet bij de doop betrokken waren, neigt volgens sommigen naar laster en eerroof. Of er een gerechtelijk staartje volgt voor Acid moet de komende dagen blijken. Eerder kreeg de satirische website ’t Scheldt al een publicatieverbod opgelegd nadat het namen en foto’s van Reuzegommers deelde.