Motorcrosser Jeremy Van Horebeek (33) keert terug uit pensioen

De Motorcross der Naties in Red Bud, op 25 september 2022, was de laatste officiële wedstrijd van Van Horebeek. Daarna schoof Jerre de motor aan de kant. Omdat hij geen goed (financieel) voorstel meer kreeg en omdat hij meer tijd wilde besteden aan zijn gezin. De Perenaar werd wel testrijder voor bandenfabrikant Pirelli, waardoor hij toch nog zijn rondjes bleef malen, weliswaar niet in wedstrijden.

Tot nu dus. Look who’s back @mxgp. Met dat ene zinnetje, plus een foto, maakte Standing Construct Honda het nieuws bekend op Instagram. Van Horebeek zal bij het team uit Geel invallen voor Pauls Jonass. De Let blesseerde zich in de GP van Frankrijk aan de duim, ging onder het mes en is nog een tijdje buiten strijd. De GP van Letland, dit weekend, komt nog te vroeg voor Van Horebeek. Hij zal zijn comeback maken in het Duitse Teutschenthal, op 10-11 juni. Hoeveel GP’s de Perenaar daarna nog zal rijden, hangt af van het herstel van Jonass. Maar zo komt er dus wel nog een onverwacht verlengstuk aan zijn al lange carrière. Van Horebeek was 16 jaar actief in het WK, met als hoogtepunten zijn vicewereldtitel MXGP in 2014 én de winst in de Naties in 2013 in... Teutschenthal.

(db)