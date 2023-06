DEELNEMERSLIJST TOUR DE FRANCE 2023. Uno-X trekt met Alexander Kristoff en tijdritwinnaar Ronde van België naar Frankrijk

Tadej Pogacar (Team UAE) en Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) zijn de headliners van de Tour de France 2023. Maar ook voor de sprinters en allrounders zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel is deze Tour een speeltuin. Ontdek hier wie op 1 juli allemaal aan de start verwacht wordt in Bilbao. De selectie van ploegen met een * achter hun naam is al definitief.