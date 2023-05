Standbeeld van Argentijns voetbalicoon bevat een wel erg groot detail, maar er zit een reden achter: “Je moet ballen hebben”

Gallardo is de meest succesvolle coach in de geschiedenis van River Plate. Hij won er tweemaal de Copa Libertadores, eenmaal het kampioenschap, driemaal de beker en tweemaal de Supcercopa. Een rijkgevuld palmares dus, daarom wou de club hun voormalige coach op bijzondere manier bedanken. Ze lieten een bronzen sculptuur van acht meter hoog naast het stadion plaatsen.

Alleen valt niet enkel de hoogte van het standbeeld op. In Argentinië was er namelijk erg veel te doen rond het kruis van Gallardo’s standbeeld. Dat is wel erg groot. Beeldhouwer Mercedes Savall dekte zichzelf alvast in en had een goede uitleg. “In het voetbal zeggen mensen vaak: je moet ballen hebben”, vertelde hij aan La Nacion. “Daarom maakte ik dat lichaamsdeel iets prominenter. Het is een gebaar richting de fans.” Gallardo had zelf geen probleem met het grote detail: “Gelukkig vroeg hij niet om uitleg over het beeld, hij liet me in alle rust werken”, aldus Savall.