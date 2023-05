VIDEO. Geen één zonder twee! Alcaraz en Japanse tegenstander Daniel verwennen publiek met twee opeenvolgende tweeners

Het gebeurt wel eens dat een tennisser genoodzaakt is een bal tussen de benen terug te slaan, maar wat we deze middag op Roland Garros in de wedstrijd tussen Carlos Alcaraz (ATP 1) en Taro Daniel (ATP 112) zagen, is toch wel redelijk uniek. Alcaraz moest achter de bal aan en speelde de bal tussen zijn benen terug - een tweener -, waarna Daniel het voorbeeld van zijn Spaanse collega maar volgde. Tot jolijt van het Franse publiek!