Zweefvliegtuig maakt buitenlanding in wei in Dilsen-Stokkem

Woensdagnamiddag is een zweefvliegtuig geland in een wei in de Ritserstraat in Dilsen-Stokkem. Het ging om een zogenaamde buitenlanding, wat vaak voorkomt. “Piloten worden getraind om in een veld of wei te landen als ze niet meer tot aan het vliegveld geraken.”

Een buurtbewoner kon woensdag rond 15.30 uur een foto maken van het zweefvliegtuigje. Ter hoogte van de Soerenbosweg was het geland in een veld. De piloot was uitgestapt en ging onder de vleugel in de schaduw liggen. Hij wachtte tot iemand hem en zijn zweefvliegtuigje kwam ophalen.

Een zogenaamde buitenlanding komt vaak voor bij zweefvliegtuigen. “Elke piloot wordt getraind om buiten het vliegveld te landen”, zegt Jan Evens, voorzitter van de Hasseltse zweefvliegclub Albatros. “Als ze niet meer op hun bestemming geraken, moeten ze op tijd een veld uitkiezen om veilig in te landen. We spreken in zo’n geval nooit van een noodlanding.”

BK in Kiewit

Op dit moment vindt op het vliegveld van Kiewit het BK zweefvliegen plaats. “Toch hoorde deze piloot niet bij de deelnemers. Maar door het mooie weer gaan natuurlijk veel mensen vliegen. We hebben tijdens de wedstrijd van woensdag bijvoorbeeld wel iemand gehad die in Venlo een buitenlanding heeft moeten maken.”

Het BK is vorige week zaterdag gestart en loopt nog tot zondag. “Elke dag nemen 33 piloten het tegen elkaar op in drie klassen. Wie de beste prestatie levert over alle proeven, wordt zondag gekroond tot Belgisch kampioen binnen zijn of haar klasse. Er gaan dus drie kampioenen zijn.”