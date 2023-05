“Fysiek minder zijn dan je vader van 60, dat is best lastig”: Victor Campenaerts staat eindelijk voor comeback na veel miserie

Zondag komt de lange lijdensweg van Victor Campenaerts (31) ten einde. Een gebroken ruggenwervel hield hem bijna drie maanden uit het peloton, maar in de Dauphiné maakt hij weer zijn opwachting. “Uitrijden is mijn enige ambitie.”

Vrijdag reist Victor Campenaerts (31) vanuit de Sierra Nevada naar Lyon. Hij slaapt nog wel op hoogte, maar is al min of meer aan het taperen voor de Dauphiné. Zijn eerste wapenfeit sinds de Bredene Koksijde Classic waar het helemaal misging voor de voormalige werelduurrecordhouder. Een kwalijke val met doortastende gevolgen: een gebroken ruggenwervel. Meteen een kruis door zijn voorjaar nog voor het goed en wel begonnen was. Wekenlang niets dan “roerloos in bed liggen” zoals hij het zelf telkens omschrijft. Ook voor dit gesprek ligt Campenaerts er vanachter zijn laptop nagenoeg roerloos bij, maar na al dat zwoegwerk op hoogte, heeft dat gelukkig een andere oorzaak.

“Na een paar dagen in dat bed kreeg ik een ongelofelijke degout van mezelf”, keert Campenaerts terug naar het begin van zijn herstelperiode. “Ik zat daar maar in bed te swipen op sociale media om dan ’s avonds te realiseren dat ik een dag lang niks zinnigs gedaan had. Ik heb alle sociale media verwijderd en ben me gaan bezighouden met dingen zoals literatuur over sportfysiologie.”

Koffie en een koekske

Gelukkig klopte er ook geregeld iemand aan ten huize Campenaerts. Hij putte er motivatie uit. “Soms was het hier de zoete inval en stopten er vijf renners afzonderlijk tijdens hun training voor een koffie en een koekske. Vooral Florian (Vermeersch red.). Hij heeft me met voorsprong het meest bezocht. Hij woont dan ook niet zo ver. Ik was ook al verbouwereerd omdat hij bij mijn val ook bij me bleef in plaats van zijn koers verder te zetten. Het werkte motiverend om de drive te zien van de jongens van de ploeg. Ze koersten niet alleen offensief, ze pakten ook veel punten. Dat spoort me aan om weer op niveau te komen omdat ik goed zal moeten zijn om niet de slechtste van de ploeg te zijn of überhaupt de selectie te halen.”

© BELGA

Uiteindelijk kon Campenaerts zo’n anderhalve maand geleden weer beginnen fietsen. Al liep dat niet meteen vanzelf. “De eerste keer was de moeilijkste. Een halfuur aan een lage intensiteit op de rollen. De dag erna merkte ik hoe zwaar de impact op mijn lichaam was en besefte ik dat ik nog niet in staat was om een gewoon trainingsschema te volgen. Als een renner in de buurt van een fiets komt, refereer je naar je topmomenten op dat ding. Je voelt je als profrenner doorgaans wel superieur ten opzichte van de zondagse wielertoerist. Op zo’n moment te beseffen dat je fysiek minder bent dan je vader van 60 jaar oud, dat is best lastig.”

Uiteindelijk kon Campenaerts toch stilaan naar een trainingsschema teruggrijpen. Dat stelt hem nu in staat om zijn plek in het peloton weer in te nemen, vanaf zondag in de Dauphiné. “Voor ik naar de Sierra vertrok, heb ik thuis twee weken kunnen fietsen”, zegt Campenaerts. “Al moet ik zeggen dat mijn rug me daarbij wel nog parten speelde. Alleen was mijn conditie dermate slecht door zo lang niet te kunnen trainen, dat de weinige uren die ik mocht fietsen al volstonden om mijn vorm bij te schroeven. Je merkt iedere dag verbetering en dat geeft voldoening. Elke dag voelde aan als een overwinning.”

Nog richting Vuelta?

Zondag is Campenaerts er weer gewoon bij in Chambon-sur-Lac, waar het startschot van de eerste rit van de Franse rittenwedstrijd van een week weerklinkt. Al is hij snel om enige vorm van verwachtingen de kop in te drukken. “Voor alle duidelijkheid, ik start zonder enige ambitie. Alhoewel, neen dat is niet waar. De koers uitrijden, dat is mijn ambitie, maar daarnaast ga ik vooral andere jongens helpen, zoals Maxim Van Gils die ook lang op hoogtestage ging.”

Campenaerts prikt wel nog enkele doelen, later op het seizoen, en focust daarbij vooral op het najaar. “Als de Dauphiné me goed afgaat, volgt er een hoogtestage van twee weken waarna ik het BK rij, maar ook de Franco Belge en de Sibiu Tour in Roemenië. Om dan na een nieuwe hoogteprikkel te hervatten in de Ronde van Wallonië, waar ik hopelijk opnieuw met een competitief niveau kan rijden. Dat lijkt me realistisch. Daarna volgen Leuven, Druivenkoers Overijse en Zottegem (Egmont Cycling Race red.). Later komen daar mogelijk nog de Benelux Tour of Vuelta bij.”

De Tour spookte wel even door het hoofd van Campenaerts, maar al even snel werd dat idee van tafel geveegd. “Voor de start van het seizoen was dat nooit een optie. Als mijn revalidatie sneller was verlopen dan verhoopt, was dat misschien een realistisch doel geweest. Maar dan had ik op tijd op hoogtestage moeten kunnen gaan in Livigno. Met vier weken doorgedreven training de Dauphiné rijden, is al aan de optimistische kant. Daarna nog eens de Tour erbij pakken, leek voor mij, noch voor de ploeg een goed idee. Als ik dit jaar nog ergens een ritje of een eendagswedstrijd weet te winnen, gaat mijn seizoen al meer dan geslaagd zijn gezien de omstandigheden.”