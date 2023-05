Maxim De Weert nieuwe coach bij Bavi Vilvoorde, dat facelift ondergaat: “Misschien strookt jonge coach beter met jonge groep”

Op het Slachthuisplein wordt het voor de supporters volgend seizoen wat wennen aan tal van nieuwe gezichten. Zo streek Maxim De Weert neer als nieuwe hoofdcoach in opvolging van Danny Wouters, die naar Aarschot vertrok. Tot een clash tussen de nieuwe en de oude Bavi-coach komt het evenwel niet, want Aarschot werd in de andere reeks ingedeeld.

Tevens wordt het vergeefs speuren naar de gestopte aanvoerder Ivan Perez en Jeremy Delobbe, Andrej Cuyvers en Victor Ofili, die andere oorden opzoeken. Vooral het laattijdige vertrek van Andrej Cuyvers baart Dennis Lammens, sportief manager bij Bavi Vilvoorde, wel wat zorgen. “Andrej vertrok nog op de valreep, waardoor we met de gebakken peren zitten en nog op zoek moeten naar een vervanger op de positie vier. Andrej trekt naar tweedeklasser Guco Lier waar hij in een dubbele licentie met eersteklasser Kangoeroes Mechelen zal spelen. Misschien moeten we ter vervanging wel de kaart trekken van zijn broer Victor Cuyvers. Die is wel minder aanvallend ingesteld dan Andrej, maar kan groeien in die rol en moet dan de handschoen opnemen om zijn broer te evenaren.”

“Met Perez en Delobbe namen we afscheid van de oude garde. Ivan hing de schoenen aan de haak en Jeremy koos om uit te bollen bij eersteprovincialer Royal IV B. Het vertrek van Victor Ofili naar tweedeklasser Kontich kan ik gezien zijn leeftijd en na een lange anciënniteit bij Bavi wel kaderen. Danny Wouters keerde terug naar de eigen contreien in Aarschot, waardoor we een nieuwe coach moesten zoeken. We kwamen uit bij Maxim De Weert, een jonge coach die als T2 aan de slag was bij Gembo Borgerhout. De toekomst moet het uitwijzen, maar misschien strookt het nieuwe profiel van een jongere coach beter met de instelling van de jonge groep. Maxim werkt in Zaventem, wat in de kaart speelt van een trainersfunctie bij Bavi, dat om de hoek ligt.”

Lammens zat intussen niet stil en haalde naast een nieuwe coach ook al een handvol nieuwe spelers binnen. “Torsten Cobbaut is een specialist in driepunters en komt over van Merelbeke Hawks, dat in faling ging. Junior Bonsenge kroonde zich in de andere reeks in derde klasse tot topschutter bij Kangoeroes Willebroek en is een vleugelspeler van 1m90 die voorheen aan de slag was bij Royal IV Brussel. Godwin Tshimanga is een 2m02 grote center die ook op positie vier uit de voeten kan en terugkeert naar de oude stal. Met de 2m03 grote center Toly Kazakis vonden we bij Kangoeroes Willebroek een vervanger voor Jeremy Delobbe. Jean-Michel Citona is een dubbele meter die terugkeert van Willebroek en inzetbaar is op de posities drie en vier, maar hij is wel een ander type dan Andrej Cuyvers.”

Bavi lurkt al enkele jaren tegen de poort van tweede klasse aan, maar botste de voorbije twee jaar op Antwerp Giants Two en Falco Gent, die zich superieur toonden. “We hadden onze licentie voor tweede klasse op zak. Om de sprong naar tweede klasse te wagen zitten we qua infrastructuur goed met dank aan het Vilvoordse stadsbestuur dat een ferme inspanning leverde. Ook het budget moet evenwel in evenwicht blijven en ook de vraag naar vrijwilligers inwilligen blijft een andere uitdaging.”