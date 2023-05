“Ik zou best vertrekken”: Thorgan Hazard zit op dood spoor bij Dortmund en is te duur voor PSV, waar ligt zijn toekomst?

Als Thorgan Hazard (30) in Waregem is, dan staat er een big smile op zijn gezicht. Op de opening van de Belgian Red Court werd woensdagnamiddag nog maar eens duidelijk dat hij er zijn hart verloren is - hij komt na zijn carrière op een kwartiertje van de Elindus Arena wonen. Maar een terugkeer naar Zulte Waregem is (uiteraard) nog niet voor meteen. Na het wisselvallige seizoen bij Dortmund en PSV: waar ligt zijn toekomst? En hoe hard rekent Domenico Tedesco op hem? “Ik ben beschikbaar, de bondscoach moet beslissen of hij me nodig heeft.”