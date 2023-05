Davinia’s Dance Complex pakt hoofdprijzen op Europees kampioenschap

© rr

Davinia’s Dance Complex is niet te stoppen. Onder leiding van hun coach Davinia Janssens werden de dansers vijf jaar op rij Belgisch kampioen en eerder dit jaar werden ze Nederlands kampioen. En alsof dat nog niet genoeg was, kroonde danser Daan Benaets zich ook tot Europees kampioen in de categorie moderne jazz. De Truienaar liet eerder zijn danskunsten al zien in het tv-programma The Greatest Dancer. Ook heel wat andere dansers haalden ereprijzen en medailles binnen op het kampioenschap in Duitsland.

Coach Davinia kent het wedstrijdgevoel dan ook als geen ander. Jaren geleden stond ze in de finale van tv-programma So You Think You Can Dance. Ze weet als de beste hoe ze haar team traint. “Voor zowel dansers als de meegereisde ouders was deelname aan het Europees kampioenschap een ongelooflijke ervaring”, zegt Maren Delwiche van de dansstudio. “Maar de medailles zorgden uiteraard voor de geweldige kers op de taart.” (jcr)