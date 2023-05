In alle euforie na stunt op Roland Garros krijgt tennisser vraag over onthutsende rechtszaak: “Schrijf maar wat je wil...”

Aan het sprookje van Thiago Seyboth Wild blijkt toch een zwart randje te zitten. De Braziliaan verbaasde dinsdag vriend en vijand door Daniil Medvedev, nummer twee van de wereld, uit te schakelen in de eerste ronde van Roland Garros. Maar Wild is geen onbesproken blad. Er hangt hem namelijk al sinds 2021 een klacht boven het hoofd vanwege zijn ex-partner voor huiselijk en psychologisch geweld.

Wild verwachtte op zijn persconferentie na zijn stunt tegen Medvedev waarschijnlijk overladen te worden met complimenten, maar daar dacht een journalist anders over. De man vroeg aan Wild wat hij van straf verwacht voor de aanklacht wegens huiselijk en psychologisch geweld tegenover zijn ex-partner, die hem al geruime tijd boven het hoofd hangt.

Zijn ex-partner en influencer Thayane Lima beschuldigde in 2021 bij de Braziliaanse website Universo Online Wild namelijk van fysiek en psychologisch geweld. “Ik merkte het aanvankelijk niet eens, maar Thiago wilde me helemaal veranderen. Ik kon niet naar het strand gaan en een bikini dragen, hij hield er niet van dat ik mijn nagels niet knipte en vroeg me herhaaldelijk om dat toch te doen. Hij wilde ook mijn politieke ideeën veranderen. Hij wilde me volledig veranderen en dat zei hij ook schaamteloos.”

En volgens Lima bleef het niet bij verbaal geweld. “Op een dag bezeerde hij mijn vinger en verpletterde hem bijna. En dat alleen omdat ik op sociale media een foto plaatste zonder hem. Wanneer Thiago boos werd, duwde hij me, trok hij aan mijn haar en noemde hij me een bitch of slet”, zo schetste ze een onthutsend beeld.

Lima diende een klacht in voor huiselijk en psychologisch geweld, maar een eventuele straf is dus nog niet uitgesproken. Op de vraag van de journalist welke straf hij verwachtte, wilde hij niet antwoorden. “Ik denk niet dat dit een onderwerp is dat we nu moeten bespreken. Ik denk niet dat het aan jou is om te bepalen dat er nu daarover gesproken moet worden”, aldus Wild op de persconferentie. “Schrijf maar wat je wil, maar by the way: ik was niet getrouwd hé.”