Het ongenoegen bij de fans van RWDM is groot. Voorzitter Thierry Dailly (54), de man die de Brusselse club in 2015 nieuw leven inblies en naar eerste klasse leidde – is door de Amerikaanse eigenaar John Textor ontslagen. Hij werd al een tijdje buiten het mailverkeer gehouden. Een verhaal over sportieve en financiële discussies en misschien net iets te veel respect voor concurrent Anderlecht.